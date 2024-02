Burkina Faso : Au moins 15 fidèles catholiques d’Essakane-village tués par des terroristes

L'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général du diocèse de Dori au Burkina Faso, a annoncé ces tristes nouvelles dans un communiqué officiel. Dans ce message empreint de douleur et d'espoir, il invite tous les fidèles à se rassembler dans la prière pour le repos des âmes des défunts qui ont perdu leur vie dans leur foi.



Dans ce moment difficile, il est essentiel que nous unissions nos forces pour soutenir ceux qui souffrent et guérir les blessés. L'abbé Sawadogo demande également aux fidèles d'invoquer Dieu afin qu'il guide ceux qui sèment le chaos et la mort dans notre pays vers le chemin de la conversion.



Alors que nous entamons le Carême, période bénie où nous sommes appelés à l'introspection et à l'expiation, prions ensemble pour obtenir paix et sécurité pour ce cher pays : le Burkina Faso.



Cette attaque tragique rappelle une fois encore l'ampleur du défi sécuritaire auquel fait face le Burkina Faso depuis plusieurs années maintenant. Les actes terroristes continuent d'affecter non seulement les individus directement touchés par ces violences barbares mais aussi toute une nation qui aspire à vivre en paix.