Burkina Faso : Le Capitaine Traoré dote les forces de défense et de sécurité de matériels performants

« Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je saurai repartir vers le peuple. Nous attendons des résultats. Bonne chance et faites-en un bon usage », a indiqué le Capitaine Ibrahim Traoré, ce vendredi 12 janvier 2024 lors de la remise de matériel aux forces anti-terroriste.



Cette initiative marque un tournant crucial dans les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la capacité opérationnelle des FDS et assurer la sécurité de la population burkinabè. Grâce à ces nouveaux équipements performants, les forces de défense et de sécurité seront mieux préparées à faire face aux défis sécuritaires qui sévissent dans la région.



La dotation en matériels modernes témoigne de l'engagement du gouvernement à consolider l'appareil sécuritaire du Burkina Faso afin de protéger ses citoyens et garantir la stabilité du pays. Cette action démontre également une vision stratégique visant à moderniser les infrastructures militaires pour relever efficacement les défis actuels en matière de sécurité.



En somme, cette initiative illustre l'importance accordée à la protection des citoyens et au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées pour assurer un environnement sûr et stable au Burkina Faso.