Burkina Faso : Le gouvernement met la main au portefeuille pour lutter contre le terrorisme

Ces prélèvements se feront à hauteur de 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé, 25% sur les primes au niveau des départements ministériels et des sociétés d'État ainsi que des entreprises publiques économiques (EPE), et enfin 5% sur le salaire des ministres. Ces ressources contribueront à renforcer les efforts déployés par le gouvernement pour assurer la sécurité et protéger la population contre les attaques terroristes.



Cette initiative souligne l'engagement ferme du gouvernement burkinabè à lutter activement contre cette menace persistante, démontrant sa volonté d'agir de manière concrète face à ce défi sécuritaire majeur. En mobilisant ces ressources financières importantes, il témoigne également de sa volonté de mettre en place une stratégie globale visant à éradiquer durablement cette menace pour assurer la stabilité et la sécurité du pays.



Cette décision souligne l'importance cruciale accordée par les autorités au combat contre le terrorisme et montre leur détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation urgente.