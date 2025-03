Burkina Faso : Le gouvernement renforce son soutien au secteur industriel

« Le Groupement professionnel des industriels (GPI) a suivi avec une grande attention votre exposé sur la situation nationale prononcé le 14 mars 2025 devant l’hémicycle. Nous saluons avec respect et reconnaissance les actions engagées par votre Gouvernement, sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, en faveur du développement industriel de notre pays. Les industriels burkinabè se réjouissent de la vision du Chef de l’État fondée sur un développement endogène et orienté vers la transformation industrielle des matières premières locales ».





C’est en ces mots que Mamady Sanoh a introduit les échanges avec le Chef du Gouvernement.





Convaincu de la dynamique volontariste du Gouvernement pour l’essor d’une industrie nationale performante, le GPI dit nourrir l’espoir de voir la concrétisation de certaines actions en cours du Gouvernement. Il s’agit notamment de la finalisation de la nouvelle stratégie nationale d’industrialisation, de la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, du respect strict de la réglementation économique, de la création d’une véritable intégration entre les unités de transformation. D’ores et déjà, les industriels burkinabè ont remercié le Premier ministre pour les actions de réhabilitation des routes en cours dans la zone industrielle de Kossodo, pôle économique stratégique de notre pays.





Le Premier ministre a félicité et encouragé les membres du GPI pour les efforts consentis dans la création et le fonctionnement des unités industrielles, malgré le contexte défavorable marqué par des chocs exogènes et la situation sécuritaire.





Il leur a renouvelé l’engagement du Gouvernement à soutenir le secteur privé, particulièrement le secteur de l’industrie, conformément à la vision du Chef de l’État. Cet engagement des plus hautes autorités en faveur du développement industriel se perçoit par leur disponibilité constante auprès des promoteurs d’industries. Ils sont notamment présents lors des lancements de nouvelles unités industrielles.





« Nous avons surtout entendu ce que nous souhaitions entendre, à savoir l’engagement du Gouvernement pour soutenir les industries et permettre à ces industries de participer au développement du Burkina Faso. Aujourd’hui, le vent dans le monde est plutôt souverainiste et protectionniste. Nous sommes très heureux d’avoir entendu que nous allons être protégés parce que nous avons besoin de protection. Nous constatons un développement réel de l’industrie. Nous constatons la création de nouvelles unités industrielles, ce qui nous conforte et nous permet d’investir davantage, parce que nous savons qu’il y a des possibilités d’épanouissement industriel », a déclaré Mamady Sanoh, à l’issue de l’audience.





Le GPI est une organisation dédiée à la défense des intérêts de l’industrie burkinabè. Cette organisation regroupe cinquante entreprises industrielles réparties sur l’ensemble du territoire et opérant dans tous les secteurs de la transformation.