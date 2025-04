Burkina : une forte mobilisation en guise de semonce à l’impérialisme

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pris part, ce mercredi 30 avril 2025, au meeting de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.



Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre a livré le message de reconnaissance du chef de l’Etat aux citoyens fortement mobilisés à l’occasion sur la place de la Révolution à Ouagadougou.



Organisée par la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), cette rencontre a été marquée par une forte affluence de patriotes venus témoigner leur attachement à la vision et à l’engagement du chef de l’État pour la souveraineté nationale. Elle a été l'occasion d’adresser, une fois encore, un démenti retentissant aux allégations proférées par le général Michael Elliot Langley devant le Sénat américain sur le capitaine Ibrahim Traoré.



Aux patriotes, à la diaspora et aux panafricanistes mobilisés, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a exprimé la reconnaissance et les remerciements du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour cette journée mémorable du 30 avril 2025. Le Premier ministre a également appelé tous les patriotes, convaincus de la justesse de la lutte actuelle, à la vigilance face aux ennemis de la vraie indépendance du peuple burkinabè.



« Comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara avait dit : "L'impérialiste est un mauvais élève". L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode », a indiqué le chef du Gouvernement.



Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que les actions de déstabilisation actuelles rappellent les méthodes de 1987 qui ont conduit à l’assassinat du capitaine Thomas Sankara. Toutefois, il a assuré que le contexte est différent, et que le peuple burkinabè est désormais plus conscient, plus uni et déterminé.



Enfin, le Premier ministre a transmis un message d’encouragement et de fermeté du chef de l’État, affirmant que sa détermination reste intacte, malgré les tentatives de manipulation.



Au-delà du symbole, cette manifestation a donné le franc et vif témoignage d’une forte mobilisation populaire en faveur du processus de refondation nationale engagé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Elle a également réaffirmé l’unité des forces patriotiques autour des idéaux de souveraineté, de justice et de dignité.