L'Egypte lance la construction d'une centrale solaire à Djibouti

Une cérémonie a eu lieu à Djibouti, pour poser la première pierre d'une centrale solaire dans le village de Omar Kjaa, dans la région de Arta à Djibouti, qui est mise en œuvre en coopération entre le ministère égyptien de l'électricité et de l'énergie renouvelable et le ministère djiboutien de l'énergie.



C’est avec un financement de l'Agence égyptienne pour le partenariat pour le développement et mis en œuvre par l'Organisation arabe pour l'industrialisation, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de la visite du président Abdel Fattah El-Sisi à Djibouti en avril dernier, en appréciation des relations fraternelles entre la République arabe d'Égypte et la République sœur de Djibouti.



Younis Ali Gedi, ministre djiboutien de l'énergie, chargé des ressources naturelles, le général de division Mohamed Osama Essa, sous-secrétaire du ministère égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables et directeur de l'administration centrale du ministère, des représentants de l'Organisation arabe de l'industrialisation et le gouverneur de la région d'Arta ont assisté à la cérémonie.



L'ambassade égyptienne à Djibouti a organisé une visite à Djibouti, du 15 au 17 juin, pour une délégation du ministère de l'électricité et des énergies renouvelables et un certain nombre d'entreprises concernées.



Au cours de cette visite, la délégation égyptienne a eu des discussions fructueuses avec la partie djiboutienne, dirigée par le ministre djiboutien de l'énergie, sur d'autres projets entre les deux parties visant à développer le réseau électrique à Djibouti et à étendre la centrale éolienne dans la région de "Jubitoutien de l'énergie, sur d'autres projets entre les deux parties visant à développer le réseau électrique à Djibouti et à étendre la centrale éolienne dans la région de Jubit.