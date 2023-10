Burkina Faso : Le port du voile désormais accepté sur les Cartes nationales d’identité burkinabè

Dans sa séance annuelle de mise à jour des Agents des Centres de Traitement Intermédiaire de Données (CTID) et des Agents Collecteurs Photographes (ACP) dans leurs processus de récolte d’information (photos, identité…), l’Office National d’Identification (ONI) a inclus jeudi, de nouveaux modules, notamment la prise de photo d’identité sur la pièce d’identité avec le voile de toute dame désirant, également sur le passeport.



« De plus, à l’instar des passeports, l’ONI entend autoriser le port du voile lors de la prise de vue pour les usagers de sexe féminin qui le souhaitent pour les demandes de CNIB. Bien évidemment cette mesure est accompagnée de conditions », a annoncé le directeur général de l’Office, Arzouma Daouda Parfait Louré.



« Cette question, nous l’abordons sous l’angle de la femme burkinabè en général. Si nous avons tenu à faire cette formation c’est parce que dans la décision, il y a des prescriptions. Le visage, les oreilles et le menton doivent être entièrement dégagés. C’est ce minimum qui est exigé pour pouvoir faire la photo avec le voile », a-t-il relevé.