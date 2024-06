Burkina Faso - Nécrologie: décès de la figure du journalisme et du cinéma burkinabé, Célestin Zongo

Il était un ancien journaliste-présentateur à la Radio Télévision Burkinabé (RTB). Il a également joué un rôle dans le film "Delwendé" du réalisateur burkinabé Pierre Yaméogo.



Le décès de Célestin Zongo endeuille le monde de la presse et du cinéma au Burkina Faso et en Afrique.



La rédaction du média Alwihda présente ses sincères condoléances à la famille biologique de Célestin Zongo, ainsi qu'à sa famille professionnelle et à ses proches collaborateurs et amis.



Un hommage est rendu à la mémoire de cet homme de média et de cinéma, en souhaitant que son âme repose en paix.