Burkina Faso - République Bolivarienne du Venezuela : signature d'accords de défense-sécurité, santé et commerce

Par cette signature, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, et le ministre du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela Eván Gil Pinto, mettent à la disposition de leurs pays respectifs, des accords qui constituent désormais un référentiel de travail pour booster leurs relations bilatérales.



Les accords signés relèvent de domaines divers, allant de la défense-sécurité à l'éducation et à la formation, en passant par l'aviation civile, le commerce, les mines, la santé, les technologies, la culture, etc.



Ces accords s'ils sont mis en œuvre, vont apporter de la valeur ajoutée à une coopération qui poursuit sa dynamique de croissance et de renforcement avec la tenue de la présente commission mixte.



La prochaine commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, devra se tenir à Ouagadougou à une date qui sera arrêtée par les deux parties.