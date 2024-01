Burkina Faso : l'Alliance des États du Sahel affirme un coup d'État manqué contre le Capitaine Ibrahim Traoré

« Le Burkina Faso a été secoué par une nouvelle tentative de coup d'État le 14 janvier dernier. Un convoi gouvernemental a été attaqué par des personnes proches du chef de l'État, Ibrahim Traoré », a indiqué l’AES.



Selon des sources concordantes de l’AES, « les conspirateurs espéraient s'emparer du chef de l'État et le renverser. Cependant, Traoré n'était pas présent dans le convoi, qui était escorté par des forces de sécurité loyales au gouvernement ».



Selon l’AES, aucun membre de la haute direction du pays n'a été blessé lors de la tentative de coup d'État.

Il est important de noter que cette tentative fait suite à une autre "tentative de coup d’État" déjouée selon le gouvernement de transition du Burkina Faso en septembre 2023. Le gouvernement a souligné son intention de faire toute la lumière sur ce complot et a exprimé ses regrets quant à la participation d'officiers dans une entreprise visant à entraver la marche du peuple burkinabé vers sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes.



Cette série d'événements met en évidence les tensions politiques et sécuritaires auxquelles est confronté le Burkina Faso. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures efficaces pour assurer la stabilité politique et sécuritaire du pays afin de garantir le bien-être et la sécurité de ses citoyens.