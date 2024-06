AFRIQUE Burkina Faso : la BAD appuie la société civile et le secteur privé sur la promotion de l'égalité des genres

Alwihda Info | Par Afdb - 13 Juin 2024



Expert en genre et consultant pour le Groupe de la Banque, Bruno Zouré a dirigé la formation pour un renforcement des capacités des acteurs locaux.

La Banque africaine de développement, à travers les Fonds d’investissement climatiques (CIF), a initié, du 27 au 31 mai 2024 à Koudougou, dans le Centre-Ouest du Burkina Faso, une session de renforcement de capacités des organisations de la société civile et du secteur privé sur l'intégration du genre dans les politiques et projets de développement ainsi que la mise en place de mécanismes de partage des bénéfices sensibles au genre.



Cet atelier visait à renforcer les compétences du secrétariat permanent du mécanisme REED+ pour la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts des organisations de la société civile, du secteur privé et des autres parties prenantes. « L'intégration du genre dans les politiques et projets de développement REDD+ est une grande nécessité.



En abordant les besoins spécifiques des femmes et des hommes, les politiques sensibles au genre favorisent une utilisation plus équitable et durable des ressources forestières », a déclaré Daniel Ndoye, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement au Burkina, à l’ouverture de l’atelier.



Expert en genre et consultant pour le Groupe de la Banque, Bruno Zouré a dirigé la formation. Son intervention a permis de clarifier le concept de genre, souvent confondu avec le sexe biologique. Les participants ont mené ensuite des travaux de groupe explorant des concepts connexes au genre tels que l'égalité, l'équité, la participation, les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes et des hommes.



L'atelier a permis également de passer en revue des outils d'intégration du genre dans les politiques et projets de développement, notamment la budgétisation sensible au genre et les systèmes de marqueurs selon le genre, ainsi que des outils cruciaux pour éviter l'exclusion des femmes et autres groupes vulnérables des mécanismes de partage des bénéfices du REDD



Au Burkina Faso, le contexte environnemental est marqué par une accélération de la déforestation et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Entre 2000 et 2022, la superficie forestière du pays est passée de presque sept millions d’hectares à un peu plus de cinq millions d’hectares, soit une perte nette de 1,83 hectare.



Le Groupe de la Banque africaine de développement a investi de manière significative dans le pays pour soutenir la gestion durable et inclusive des forêts, la conservation de la biodiversité, et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales.



Les foyers améliorés, en réduisant la consommation de bois de chauffe et la production de fumée, allègent la pression sur les forêts et améliorent de manière significative la santé des femmes et des enfants en diminuant les risques de maladies respiratoires et autres problèmes liés à la pollution intérieure.



Le projet a également soutenu des activités spécifiques ciblant les femmes, notamment leur formation aux techniques et à la gestion de l’exploitation des produits du bois.





Dans la même rubrique :