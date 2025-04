Burkina Faso : le Premier ministre lance les assisses nationales

Le Premier ministre du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé, ce jeudi 10 avril 2025 à Ouagadougou, à l’ouverture officielle des assises nationales du sport et des loisirs. Cette cérémonie solennelle s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’acteurs du monde sportif et de partenaires du secteur.



Placées sous le thème, « Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire », ces assises nationales ont pour objectif d'optimiser la contribution du secteur au développement socio-économique et culturel du Burkina Faso.



Dans un pays confronté à de nombreux défis sécuritaires, il s’agit d’en faire des instruments puissants de cohésion sociale, de développement économique et de mobilisation patriotique.



Les travaux, prévus du 9 au 12 avril 2025, s’articulent autour de quatre axes majeurs que sont : le développement d’infrastructures sportives et de loisirs modernes et sécurisées, la structuration de l’économie du sport et des loisirs en tant que levier de croissance et source d’emplois, la promotion de la relève sportive et l’émergence de jeunes talents et le renforcement de la pratique du sport et des loisirs pour tous, dans une optique d’inclusion sociale et de santé publique.



Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a salué l'engagement des acteurs mobilisés, et réaffirmé la volonté de l'exécutif de faire du sport et des loisirs un levier stratégique pour le développement du pays.



"Le sport et les loisirs ne sont pas de simples divertissements. Ils sont le reflet de l’âme d’un peuple, de sa vitalité et de son aspiration à l’excellence. Ils constituent des leviers incontournables de cohésion sociale, de bien-être et de développement économique. Ils forgent notre identité nationale et renforcent le sentiment d’appartenance à une communauté unie et résiliente", a affirmé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.



Face aux insuffisances structurelles observées dans le secteur, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’un réveil collectif. Le Premier ministre a invité l’ensemble des participants à faire preuve de créativité et d’ambition. "Il est attendu de nos échanges, une vision claire et un cadre d’action concerté pour redonner au sport et aux loisirs toute leur place dans notre stratégie de développement socio-économique", a-t-il indiqué.



Il a par ailleurs exhorté le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi à assurer un suivi minutieux et rigoureux des recommandations qui découleront de ces assises.



Plus de 350 participants venus des 13 régions, des fédérations, des associations sportives, du Comité National Olympique, des ministères sectoriels, de la société civile, des Partenaires Techniques et Financiers, sont parties prenantes de ces assises qui font suite aux concertations régionales tenues les 3 et 4 avril 2025.