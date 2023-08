Burkina Faso : le gouvernement met fin à la convention de concession de l’aéroport de Donsin

Lors de cette réunion, divers sujets d'intérêt national ont été abordés, notamment des questions relatives au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Parmi les décisions prises, une des plus marquantes a été l'approbation de la demande de résiliation de la Convention de concession de l’aéroport de Donsin.



Cette résiliation intervient en réponse à une série de manquements constatés dans la convention originale. Selon le ministre Roland SOMDA, en charge du dossier, le partenaire privé initialement impliqué dans cette concession devait exploiter l’infrastructure pendant trente ans avant de la restituer à l’État. Cependant, il a été constaté que sa contribution au projet était dérisoire et ne justifiait pas une telle durée de concession. De plus, le régime fiscal appliqué présentait des lacunes et de nombreuses clauses de la convention étaient en contradiction avec les dispositions réglementaires de l’aviation civile, tant au niveau national qu'international.



Le ministre Roland SOMDA a également souligné que le modèle financier initialement prévu ne garantissait pas la pérennité des structures régaliennes de l’aviation civile. Face à ces constats, la résiliation de la convention a été jugée nécessaire pour préserver les intérêts de l'État et assurer un développement cohérent du secteur de l'aviation civile.



Toutefois, le gouvernement a rassuré l'opinion nationale en affirmant qu'il dispose d'alternatives crédibles et envisage d'autres partenariats pour mettre en place un modèle de financement plus équilibré et en adéquation avec les besoins de l'État. Cette démarche vise à garantir que l'exploitation de l’aéroport de Donsin soit conforme aux normes internationales de l'aviation civile et bénéficie pleinement au développement du pays.