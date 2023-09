Burkina Faso : sortie de la 49ème promotion des sous-officiers de la gendarmerie

Le chef du gouvernement, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé le 8 septembre dernier à Bobo-Dioulasso, la sortie officielle de la 49ᵉ promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale.



A cette occasion, il a invité les nouveaux maréchaux des logis à ne pas tomber dans les vices, après leurs deux années de formation. Ils sont 1 247 sous-officiers, dont 40 personnels féminins, de l'Ecole nationale des sous-officiers de la gendarmerie, prêts pour la reconquête du territoire national. La 49ème promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie a été baptisée sous le nom « Paspanga » par le Premier ministre.



Selon lui, « Paspanga » veut dire « ajouter de la force à la force », car c'est la contraction de deux mots en langue mooré, « Paase » qui veut dire ajouter et « Panga » qui veut dire la force.



« Je suis très content de la formation qui a été donnée ici et je souhaite que sur le terrain, ils puissent mettre cela en pratique, parce que c’est cela qui compte beaucoup pour nous, d’où le nom de la promotion qui est « Paspanga » », a-t-il précisé. Il a surtout indiqué aux nouveaux pandores qu’il faut, en plus de la force physique, de la force morale.



Pour lui, celui qui a la force morale, c’est celui qui fait son travail avec honnêteté, compétence, sans rien attendre comme récompense tout en sachant que la vraie récompense lui sera donnée ailleurs. Dr Kyélem de Tambèla a, par ailleurs, invité les jeunes gendarmes à prendre comme devise, « la Patrie ou la mort, nous vaincrons ». « Vous savez que notre devise, c'est Unité-Progrès-Justice. Nous avons aussi une autre devise qui est la devise populaire qui est la Patrie ou la Mort, nous Vaincrons », a-t-il affirmé.



Et le chef du gouvernement de poursuivre : « Le président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, m’a dit une fois, quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n’est pas pour s’amuser, c’est du sérieux. Vous avez remarqué que lors de sa dernière interview, il est revenu là-dessus. C’est pour dire que vous les gendarmes, ceux qui viennent de sortir doivent s’approprier cette devise, car l’intérêt d’une vie, ce n’est pas sa longueur, c’est ce qu’on a fait pendant cette vie », a-t-il déclaré, avant de les inviter à ne pas tomber dans les vices, après les deux ans passés à l’Ecole des sous-officiers de la gendarmerie.



a aussi émis le souhait auprès du commandement de la gendarmerie que les trois ou cinq majors puissent avoir accès directement à l’Ecole des officiers. Dr Apollinaire Joachimson de Tambèla a souhaité également que l’Ecole de la gendarmerie prenne une dimension internationale afin d’accueillir les étrangers.