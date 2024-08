Burkina Faso - valorisation de l'excellence scolaire : Une récompense pour les meilleurs élèves et enseignants

Cette cérémonie a permis de récompenser les meilleurs élèves des examens scolaires (CEP, BEPC, CAP, BEP, Baccalauréat) ainsi que les enseignants les plus exemplaires et dévoués.



Un prix spécial "résilience face à l'insécurité" a été décerné à l'enseignant ayant fait preuve d'abnégation dans la transmission du savoir aux enfants dans des situations difficiles. Les lauréats "Super enseignant" du primaire et du post-primaire/secondaire ont remporté chacun une villa et 5 millions FCFA.



Le Président a félicité les acteurs de l'éducation pour leur courage, leur abnégation, leur combativité et leur résilience, soulignant que l'avenir du Burkina Faso repose entre leurs mains.



Il a insisté sur la nécessité pour les enseignants d'utiliser la psychologie et la pédagogie pour former les leaders de demain, capables de porter les aspirations du peuple.



Plusieurs personnalités ont été décorées des Palmes académiques pour leur contribution au secteur éducatif, notamment un ministre malien, des gendarmes, un leader communautaire et la Banque mondiale.

Les lauréats se sont engagés à travailler dur et à être les "étoiles qui illumineront le Burkina Faso".