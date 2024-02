Burkina : Le Président Traoré brandit la menace de réciprocité aux pays interdisant l'exportation de denrées alimentaires

Devant une foule enthousiaste composée de milliers de membres des Comités de Veille, le Président Traoré a déclaré : "Nous ferons en sorte que, à la fin de cette interdiction, nous puissions également interdire nous-mêmes l'importation de ces produits dans notre pays. Nous pouvons tout produire au Burkina".



Cette déclaration du président Traoré reflète sa volonté farouche d'assurer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. En réponse aux mesures restrictives imposées par certains pays qui entravent les exportations alimentaires vers sa nation, le Président se positionne clairement en faveur d'une politique économique et agricole axée sur l'autosuffisance.



En effet, cette décision vise à encourager et soutenir la production locale afin que le Burkina Faso puisse subvenir à ses propres besoins en matière d'alimentation. Le président met ainsi en avant les capacités agricoles et les ressources naturelles dont dispose notre pays pour assurer son indépendance alimentaire.