Burkina-Russie : le capitaine Traoré exprime sa solidarité au peuple russe

Le vendredi 22 mars 2024, le peuple Russe a été victime d’une attaque terroriste à Moscou conduisant à nombreuses pertes en vies humaines et des blessés. Face à cette situation tragique, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré n’est pas resté indifférent. Il a dénoncé l’attentat et exprimé sa compassion aux Russes.



« En cette douloureuse circonstance, j'exprime ma profonde compassion au président Vladimir Poutine et au peuple russe. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche, et traduis ma solidarité et celle du vaillant peuple burkinabè aux familles des victimes. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a écrit le capitaine Ibrahim Traoré sur le réseau social X.



Face à cette attaque terroriste ignoble, il a rappelé que le Burkina reste déterminé, en étroite collaboration avec la Fédération de Russie et tous les partenaires de bonne foi, « à combattre les chantres de la terreur, pour l'épanouissement de nos peuples et le développement de nos Nations ».



Il faut rappelé qu’une attaque terroriste a été perpétrée au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, dans la banlieue de la capitale russe, Moscou.



« Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et inhumain qui a coûté la vie à d’innocents citoyens et blessé de nombreux autres ». C’est du moins ce qu’on peut retenir du communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, après l’attentat.



Par ailleurs, il faut noter que le Service fédéral de la Garde nationale russe (Rosgvardiya) a rassuré l’opinion publique que des opérations d’enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances et situer les responsabilités.