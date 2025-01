Burkina : contribution à l’effort de paix, plus de 31 millions mobilisés par la diaspora

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore a présidé dans l’après-midi du lundi 30 décembre 2024, une cérémonie de remise de contributions à l’effort de paix d’un montant total de 31 millions 336 562 francs CFA. Ces contributions émanent de huit délégations de la diaspora, qui sont venues présenter au ministre les quittances de versement au Trésor.



La première remise a été effectuée par la diaspora burkinabè de Manchester en Angleterre avec un million de FCFA. La communauté burkinabè de Riyad et de Djeddah en Arabie Saoudite a manifesté sa solidarité et son engagement patriotique en apportant une somme de 8 millions 272 992 FCFA.



Des vivres et des non vivres ont été également mobilisés par cette communauté pour soutenir les personnes déplacées internes. L’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore, a été également bien reçu par l’Association des ressortissants de Garango et environnants résidant en Italie.



Les membres de cette association ont collecté 7 millions de FCFA pour renforcer les actions de reconquête de territoire. Toujours pour le compte de la diaspora résidant en Italie, l’association Faso Zekula Pangha a mobilisé 1 million de FCFA. Des ressortissants burkinabè de la Libye et du Qatar ont aussi contribué respectivement à hauteur de 3 millions et 1 million 280 000 de FCFA.



La communauté burkinabè résidant à Daloa en République de Côte d’Ivoire a également exprimé son soutien aux actions de sécurisation du pays, avec un montant de 2 millions de FCFA. Enfin, des filles et fils burkinabè vivant au Burundi, aux Comores, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie, ont réuni la somme totale de 7 millions 764 570 FCFA comme leur contribution à l’effort de paix dans leur pays d’origine. Cette grande mobilisation de la diaspora a été saluée par le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore.



« Dès sa prise de fonction, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traore nous avait instruits de faire de la mobilisation de la diaspora un des piliers majeurs de sa politique étrangère, c’est en homme de vision qu’il a fait ce choix et nous sommes les témoins privilégiés de ce potentiel dormant qui s’est réveillé », a laissé entendre le ministre, avant de traduire la reconnaissance des plus hautes autorités vis-à-vis de la diaspora pour cet élan général de patriotisme.



« Je vous invite à rassurer les compatriotes que leurs efforts produisent des résultats sur le terrain ; le pays est sur pied et le sera davantage, et cela grâce en partie cet élan », a indiqué Karamoko Jean Marie Traore, et de préciser que les résultats donnent 70,50 % de taux de reconquête du territoire.