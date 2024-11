Burkina : l’Espagne présente sa nouvelle stratégie pour l’Afrique au chef de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a reçu en audience le 26 novembre, une délégation espagnole, venue discuter de la nouvelle stratégie conçue pour appuyer les pays africains, et notamment le Burkina Faso.



La directrice générale pour l’Afrique, Mme Ximena Bartolome qui a conduit la délégation, a indiqué que l'Espagne souhaite donner une nouvelle dynamique à ses relations avec l'Afrique, d’où l’élaboration de cette nouvelle stratégie qui permettra aussi de tenir compte des changements intervenus sur le continent.



La délégation est donc venue recueillir les orientations et les priorités du Burkina Faso, en vue de les prendre en compte dans les interventions, et s’aligner ainsi sur la vision du gouvernement burkinabè.



La délégation a également indiqué que l’Espagne est dans une démarche de coopération d’égal à égal, de respect mutuel et d’écoute, l’objectif étant de pouvoir répondre efficacement aux aspirations profondes des peuples burkinabè et espagnole.



En retour, le chef de la diplomatie burkinabè s’est réjoui d’apprendre la nouvelle stratégie initiée par l’Espagne, pour revisiter l’architecture de sa coopération avec l’Afrique et le Burkina Faso, en prenant en compte les priorités que doivent exprimer les partenaires. L’autre sujet qui a intéressé la délégation est relatif aux perspectives des rapports entre la Confédération des Etats du Sahel et la CEDEAO.



Dans ses explications, le ministre en charge des Affaires étrangères dira ceci : « on n’a pas quitté la CEDEAO pour que la CEDEAO meurt, on a quitté la CEDEAO pour que le Sahel vive ». Il a d’ailleurs présenté les avancées notables depuis la création de l’AES, avec des localités reconquises, l’économie locale relancée et une meilleure gestion de la crise humanitaire.



Tout en rassurant les membres de délégation de la disponibilité de son département à œuvrer davantage pour le renforcement de la coopération bilatérale entre l’Espagne et le Burkina Faso, le chef de la diplomatie burkinabè les a invités à toujours se fier aux sources officielles, pour avoir la situation et les informations réelles sur le pays des Hommes intègres, au lieu de se fier au narratif distillé par certains partenaires.



La délégation espagnole a saisi l’occasion pour féliciter le Burkina Faso, pour les différentes initiatives entreprises pour juguler la crise sécuritaire, maitriser l’inflation, et conduire des actions de développement durable.