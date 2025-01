Burkina : le Premier ministre encourage les forces combattantes dans le Centre-Ouest

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué une sortie dans plusieurs détachements militaires dans la région du Centre-ouest, le mardi 31 décembre 2024.



A quelques heures du réveillon du nouvel an, le chef du gouvernement est allé encourager les forces combattantes (FDS et VDP), et leur exprimer la solidarité des plus hautes autorités et du peuple burkinabè dans leur combat pour la reconquête et la restauration de notre territoire. C'est au pas de course que s'est déroulée cette sortie terrain du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, dans des détachements militaires de la région du Centre-ouest.



Le chef du gouvernement avait à ses côtés les ministres en charge de la Sécurité, Mahamoudou Sana, de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, de l'Action humanitaire, commandant Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré, et de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou.



Cette équipe gouvernementale a visité l’un après l’autre, les détachements militaires de Lerou, de Yinga, de Gao (commune rurale de Gao, province du Ziro), et la Brigade d'intervention aéroportée (BIA) de Koudougou (province du Boulkiemdé). Mandaté par le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, le chef du gouvernement est allé féliciter et encourager les forces combattantes pour les acquis engrangés en 2024.



« C'est un message de reconnaissance et d'encouragement pour les acquis importants engrangés tout au long de l'année 2024. Vous avez été à la hauteur des défis pour permettre à notre pays de rester debout, à entretenir la flamme de l'espoir d'une victoire sur la terre du Faso. Nous sommes là pour saluer cette détermination, et votre engagement pour que le Burkina reste debout », a-t-il expliqué.



A chacun des détachements visités, le Premier ministre a expliqué les enjeux de cette guerre qui nous est imposée. Selon lui, c'est un combat historique pour la liberté et la souveraineté pleine et entière du Burkina Faso et de l'ensemble de l'Espace confédéré de l'AES qui se mène.



Le chef du gouvernement a aussi dégagé les perspectives sur le plan de la lutte contre le terrorisme, qui se résument à créer les conditions optimales en terme d'équipements, en terme de logistiques, en vue d'intensifier les opérations pour mener le combat avec honneur pour la victoire.



Ce déplacement du Premier ministre a été positivement apprécié par les forces combattantes et les populations réinstallées. Celles de la commune de Gao ont reçus à l’occasion un soutien humanitaire de 20 tonnes de maïs.