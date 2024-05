Burkina : le président salue l’engagement des volontaires dans la lutte contre le terrorisme

Le président de la Transition du Burkina Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore, chef suprême des Armées a eu des échanges directs et francs ce jeudi, avec les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Une rencontre au cours de laquelle les participants se parlent sans langue de bois.



A l’entame, le chef de l’Etat a rendu un hommage à ces femmes et hommes qui ont décidé de prendre les armes aux côtés des Forces de défense et de Sécurité, pour défendre le Burkina Faso. « Beaucoup d’entre vous ont payé de leur vie. Mais vous continuez à résister. Je vous rends donc hommage », a-t-il déclaré, témoignant ici sa reconnaissance aux VDP engagés pour la reconquête du territoire.



Il a indiqué aux VDP que le Burkina mène une guerre d’indépendance qui nécessite un engagement ferme pour se libérer de l’esclavage. « Cette guerre, c’est pour nous sortir de l’esclavage. Soit on accepte de combattre, soit on reste esclave », a-t-il indiqué, tout en appelant les VDP à se battre pour libérer la terre de leurs ancêtres. « Ne dormez pas. Qu’il pleuve, qu’il vente. Il faut combattre les ennemis de la Nation. C’est sans pitié », a martelé le chef de l’Etat. Le capitaine Traore a aussi tenu à expliquer aux supplétifs de l’armée, que dans cette guerre, le Burkina Faso amorce la deuxième phase.



Cette nouvelle étape va consister à l’aménagement du terrain ; les VDP seront appelés à sortir de leur commune pour défendre des lignes. Le chef suprême des armées a, en outre, donné des orientations et des conseils pour permettre aux VDP de se protéger afin de mener au mieux la lutte contre le terrorisme. Se référant aux potentialités culturelles, il a invité à tirer du substrat culturel des stratégies pour mener la lutte.



Le commandant de la brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), le lieutenant-colonel Thomas Sawadogo, a traduit sa reconnaissance au président de la Transition. Il a rappelé que le chef de l’Etat suit de près les actions sur le terrain tout en veillant à apporter des moyens conséquents pour la lutte.



A cette occasion, les porte-paroles des VDP venus des treize régions ont soumis au chef de l’Etat leurs préoccupations. Ces préoccupations se résument au besoin d’équipement, d’opérations d’envergure, à la prise en charge sociale, à la contribution à l’offensive agricole, aux formations ou recyclages et à leur réinsertion socioprofessionnelle.



Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traore leur a donné l’assurance que les besoins seront pris en compte. Il a annoncé l’acquisition d’équipements, le lancement d’un recrutement dans l’armée auquel les VDP peuvent prendre part. Il a également indiqué que des opérations d’envergure sont prévues pour les semaines à venir.