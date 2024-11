Burkina : une contribution de 5 millions de FCFA de la diaspora burkinabè du Bénin

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a accueilli hier après-midi, une délégation de la diaspora burkinabè vivant au Bénin, venue lui remettre la quittance d'une contribution de 5 millions de francs CFA, pour le compte du Fonds de soutien patriotique.



Ce don symbolise l’attachement et le sens de patriotisme des membres de l’Association des ressortissants burkinabè résidant au Bénin, vis-à-vis de la mère patrie. Par ce geste, les compatriotes du Bénin expriment un soutien fort au président du Faso, et à tout le gouvernement, dans leurs efforts de reconquête du territoire.



Selon le porte-parole de la délégation, Issiaka Sawadogo, il s’agit d’une première initiative, tout en rassurant que la communauté burkinabè du Bénin restera mobilisée, autour des actions visant la libération et la souveraineté totale de la nation burkinabè.



A la suite de la remise, Karamoko Jean Marie Traore a exprimé la reconnaissance du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore, du gouvernement et de tout le peuple burkinabè, à l’endroit des donateurs. Le ministre en charge des Burkinabè de l’extérieur a salué ce geste et partant, tous les efforts consentis constamment par le peuple burkinabè, et qui confortent davantage les autorités et les forces de défense et de sécurité.



« Le geste que vous venez de faire aujourd’hui est un témoignage de notre capacité à nous mettre ensemble en tant que Burkinabè en période difficile pour faire face à la situation ». A la délégation, Karamoko Jean Marie Traore a présenté une situation rassurante du pays.



« La réalité aujourd’hui est que le pays se porte de mieux en mieux », a-t-il indiqué, tout en invitant les membres de la délégation, à rassurer les autres compatriotes de ces résultats positifs engrangé à travers le pays.