Burundi : la BAD juge satisfaisant l’état d’avancement des projets de la Banque dans le pays

En visite de quatre jours dans ce pays d’Afrique de l’Est (18 au 21 mars 2024), la directrice générale de la Banque africaine de développement (BAD), pour l’Afrique de l’Est, Nnenna Nwabufo, s’est dit satisfaite de l’état de mise en œuvre des projets financés par la Banque africaine de développement au Burundi.



En compagnie du ministre burundais chargé de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique, François Havyarimana, elle est allée constater l’état d’avancement des travaux du Centre d’excellence sous-régional en sciences de la nutrition (EANSI), financé par la BAD à plus de neuf millions de dollars américains.



« Aujourd’hui, les bâtiments sont bien rénovés, les laboratoires (analyse microbiologique, alimentaire et médicale) sont bien équipés et les étudiants suivent convenablement les enseignements », s’est-elle félicitée. Elle a salué l’implication du ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre de ce projet novateur pour les pays de la Communauté est-africaine.



Au total, 129 étudiants ressortissants des quatre pays de la Communauté est-africaine (Burundi, Tanzanie, Rwanda et République démocratique du Congo), suivent des cours dans des spécialités en nutrition et en transformation agroalimentaire. Le ministre Havyarimana s’est réjoui que le Burundi soit doté de ce centre d'excellence sous-régional qui commence déjà mettre à la disposition du pays de compétences hautement qualifiées.



« La mise en œuvre de ce projet témoigne à suffisance de l'engagement de la Banque africaine de développement en faveur du développement durable, à travers la promotion de l'éducation de qualité », a-t-il souligné. La directrice générale s’est également rendue au port de Bujumbura où elle a visité les travaux de modernisation du port cofinancés par la Banque africaine de développement et l’Union européenne pour un montant de 48,93 millions de dollars.



Elle et l’équipe pays de la Banque y ont constaté, avec inquiétude, la montée des eaux du lac Tanganyika, attribuée aux changements climatiques. Elle s’est alors engagée à soutenir le projet pour éviter les dégâts. Mme Nwabufo s’est également entretenue avec le secteur privé burundais et salué son engagement dans le développement économique et social du pays.



Après les échanges, elle a annoncé l’envoi d’une mission spéciale avant la fin de l'année, pour évaluer les besoins, les recommandations et les détails spécifiques sur la manière dont la Banque peut appuyer le développement du secteur privé au Burundi.