Burundi : la BAD soutient la formation de cadres sur la mise en œuvre du budget-programme

La Banque africaine de développement (BAD) a appuyé le renforcement de capacités d’une cinquantaine de cadres de l’administration publique burundaise pour consolider la mise en œuvre du budget-programme en cours de déploiement.



Les sessions de formation qui se sont étalées du 22 novembre au 23 décembre 2023, ont porté sur l’élaboration de plans de travail et du budget annuel, la préparation de rapports d’avancement trimestriels, de rapports annuels de performance et l’élaboration d’un programme d’investissement public axé sur les résultats.



La formation a aussi porté sur l’identification des projets de partenariat public-privé, les évaluations préalables et les négociations des contrats.



Les participants ont salué de belles occasions d’échanges et de partage de connaissances avec les formateurs qui leur permettront d’améliorer la gouvernance et l’efficacité de la gestion publique, de mettre la gestion des finances publiques sur le chemin des normes et des standards internationaux, d’opérationnaliser l’approche programme et de renforcer la chaîne de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi-évaluation.



Contrôleur des engagements de dépenses à la vice-présidence de la République du Burundi, à la primature et à la Commission électorale nationale indépendante, Dieudonné Sakubu, a salué cette formation.



« Ces nouvelles connaissances acquises me permettront de mieux servir les administrations dont je contrôle les dépenses et les engagements », a-t-il déclaré. Il a remercié le ministère des Finances et de la Planification économique qui a organisé cette formation avec le soutien de la Banque africaine de développement à travers son Projet d’appui à l’amélioration de la mobilisation des ressources et du climat des affaires



« Beaucoup de défis qu’on rencontrait seront aplanis grâce à cette formation », s’est félicité Rose Kelly Nahishakiye, cadre d’appui à l’Agence de développement du Burundi.



Gérard Manariyo, cadre à l’Agence d’appui à la réalisation des contrats de partenariats public-privé affirme avoir appris comment monter les dossiers d’appels d’offres et mieux élaborer les dossiers de passation des contrats de partenariat public-privé. « Cette formation a été très bénéfique au personnel » de l’Agence d’appui à la réalisation des contrats de partenariats public-privé, a indiqué sa directrice, Jeanne d’Arc Igirimbabazi.



« Le contenu des modules nous donne de l’espoir. L’application des connaissances nous permettra d’évoluer et surtout de mieux faire face aux cabinets privés engagés par les partenaires », a-t-elle souligné.