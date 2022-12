"C'est tous ces signaux positifs qui ont fait que les américains ont invité le Tchad"

Dîner à la Maison Blanche, visites au Capitol, au siège du Congrès américain, réunions bilatérales avec les autorités américaines et multilatérales avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods, rencontres avec des parlementaires américains, des chefs d’État africains et des dirigeants d’organisations ; « le Tchad est le seul pays en transition à être invité », se félicite Mahamat Saleh Annadif. Il estime que la communauté internationale a confiance au Tchad. Une satisfaction partagée par le président de transition sur les réseaux sociaux : « Dieu est grand et juste ! »



"Le Tchad est le seul pays en transition à être invité. C'est dire le niveau assez élevé des relations entre les États-Unis et le Tchad. C'est dire aussi le travail en amont qui a été fait pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Il y a une victoire diplomatique mais il y a aussi une victoire sur le plan économique", indique le ministre des Affaires étrangères. Il cite notamment les rencontres avec les responsables de la Banque mondiale et du FMI "qui sont autant d'indices que la communauté internationale a confiance au Tchad", ajoutant que "des projets et programmes sont en vue".



Réagissant à l'annonce du président américain Joe Biden d'aider le continent africain à hauteur de 50 milliards de FCFA, le chef de la diplomatie appelle à saisir cette opportunité : "Ceci nous impose d'être à la hauteur de cette opportunité, de commencer à faire un certain nombre de réformes pour saisir cette opportunité".



"On a eu confiance en nous, à commencer d'abord par l'Union africaine (UA) qui a estimé que la situation au Tchad est différente des autres situations. C'est lieu de remercier les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui ont estimé qu'il faut accompagner le Tchad dans cette période difficile. Tout cela a été boosté par la position constructive, très engagée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEEAC). C'est tous ces signaux positifs qui ont fait que les américains ont invité le Tchad. La politique extérieure n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur", affirme Mahamat Saleh Annadif.



Pour le chef de la diplomatie, "le gouvernement est sur la bonne voie". Il préconise de "continuer" et de "ne pas considérer que c'est un chèque en blanc".



De son côté, le parti MPS a salué le "succès diplomatique" du président de transition à travers une "intense activité politique et diplomatique" aux États-Unis.



De l’avis du leader du parti Les Transformateurs, l’opposant Succes Masra qui a manifesté devant la Maison Blanche, « le moment est venu pour tous les partenaires d’aller au-delà des communiqués pour des sanctions spécifiques ».