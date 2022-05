CAMES : le Tchad dépêche une délégation au Congo Kinshasa

Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le 18 mai à la cité de l’Union Africaine, le ministre tchadien de l’enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr. Ali Waidou, venu lui remettre un message de son homologue, le général Mahamat Idriss Deby.



Au sortir de l’audience, le ministre tchadien a indiqué que ce message porte sur le soutien que son pays sollicite auprès de la RDC à la candidature de Professeur Souleymane Deby au poste de Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).



L'élection à ce poste aura lieu durant la 39ème session du conseil des ministres de cette organisation qui se tiendra du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa.



Selon l’émissaire du président tchadien, son pays reste convaincu du soutien de la RDC et de son président.