CAN 2023 : Le Président de la Guinée Bissau est à Abidjan pour soutenir son équipe

Le Président de la Guinée Bissau, le Général Umaro Sissoco Embaló, est arrivé à Abidjan pour soutenir l'équipe nationale, les Djurtus, qui affronteront en match d'ouverture les Eléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi 13 janvier 2024 lors de la CAN 2023.



Sur Twitter vendredi, il a exprimé son enthousiasme : « Départ sur Abidjan pour soutenir notre équipe nationale, les Djurtus qui jouent le match d'ouverture de la CAN 2024! Bonne chance à nos représentants! Vous êtes la fierté de toute la Guinée Bissau ».



Cette présence officielle souligne l'importance du sport dans les relations inter-étatiques et montre le soutien indéfectible du président envers ses compatriotes sportifs. La mobilisation autour de cette compétition illustre l'unité et le patriotisme des citoyens guinéo-bissauviens.