CAN 2023 : Le Tchad affrontera la Gambie pour le tour préliminaire

Le Tchad affrontera la Gambie pour le 1er tour préliminaire des éliminatoires de la 34ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Le match aller aura lieu le 21 mars 2022 tandis que le match retour aura lieu le 29 mars 2022.



Le ministre en charge des sports, Routouang Mohamed Ndonga, a réagi au tirage au sort. “Nous mesurons le défis qui nous attend et comme des guerriers allons nous atteler à une préparation à la hauteur des espérances de cette année 2022, année du Sport ! C'est face aux adversités que l'on reconnait la grandeur des SAO! L'espoir est permis”, a-t-il dit.



C’est un défi de taille pour les SAO du Tchad qui compteront sur le soutien des autorités et les encouragements des supporters.