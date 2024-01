CAN 2023 : Le Vice-président de la Guinée Equatoriale offre 200 places (aller-retour) dans tous les matches de l’équipe de son pays

Lors de cette annonce, le vice-président a précisé que sa volonté d'appuyer le Nzalang ne se limitait pas à l'initiative de son parti. Il souhaite également encourager de nouvelles personnes à soutenir et vivre pleinement ces moments sportifs mémorables.



Cette démarche exemplaire démontre un engagement fort envers le développement du sport en Guinée équatoriale et illustre une vision inclusive qui vise à rassembler les citoyens autour d'une passion commune. Elle mérite d'être saluée et encouragée car elle incarne des valeurs telles que la solidarité, l'unité et le dépassement personnel.



Il est important que des personnalités politiques soutiennent activement le sport national, car cela renforce non seulement la cohésion sociale, mais aussi l'image positive du pays sur la scène internationale. Grâce à cette initiative, les supporters auront désormais plus facilement accès aux événements sportifs majeurs et pourront ainsi exprimer leur fierté nationale tout en célébrant ensemble les performances remarquables de leurs athlètes.