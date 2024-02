CAN 2023 : Le meilleur buteur du tournoi suspendu de l’équipe nationale équato-guinéenne

Le monde du football est souvent le théâtre de conflits et controverses. Cette fois-ci, c'est Emilio Nsue López qui se manifeste et exprime son mécontentement envers la direction du football en Guinée Équatoriale. Le joueur a été suspendu de l'équipe nationale pour une faute grave et ne cache pas sa frustration face à cette situation.



Dans un message posté sur Instagram, Emilio Nsue López dénonce les agissements des personnes qu'il qualifie de "cancéreux et corrompus" qui dirigent le football dans son pays. Selon ses dires, ces dirigeants se seraient emparés d'un million d'euros destinés à l'équipe nationale, laissant celle-ci dans des conditions précaires.



Il est également amer quant aux réactions reçues après avoir remporté le titre de meilleur buteur lors de la CAN 2023. Les seules félicitations qu'il a reçues sont venues des autorités ivoiriennes. Ce manque d'appréciation venant de son propre pays le rend amer et lui laisse un sentiment d'ingratitude.



Malgré ces difficultés rencontrées avec les dirigeants du football guinéen, Emilio Nsue López affirme que l'équipe nationale continuera à exister. Cependant, il souligne que tant que ce président et son conseil d'administration seront en place, ils ne participeront pas aux compétitions internationales sous leur direction.



Le joueur déplore également avoir été expulsé sans aucune explication valable. Il accuse les dirigeants d'avoir inventé un régime interne illégal afin justifier leur décision arbitraire à son encontre. Cette humiliation publique a eu des conséquences néfastes sur sa réputation internationale.



Malgré tout cela, Emilio Nsue López reste dévoué à son pays et prêt à donner sa vie pour celui-ci. Il souhaite continuer à représenter fièrement l'équipe nationale mais seulement si les conditions sont justes et équitables pour tous les joueurs.