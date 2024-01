AFRIQUE CAN 2024 : en Côte d'Ivoire, les icônes culturelles s'unissent pour lutter contre le paludisme

Alwihda Info | Par APO - 12 Janvier 2024



Le partenariat RBM pour éradiquer le paludisme continue d'appeler les pays donateurs, les dirigeants et les décideurs politiques à accroître leur soutien à la lutte pour l'éradication du paludisme dans le monde en 2024 et au-delà.

Des légendes du sport et de la culture s'associent pendant la Coupe d’Afrique de football en Côte d'Ivoire, pour renforcer la priorité accordée au problème du paludisme. Les gouvernements américain et français soutiennent le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse avec des représentants des ambassades.



En effet, le paludisme est la principale cause de morbidité élevée en Côte d'Ivoire et continue de tuer des milliers de personnes dans le monde chaque année. Alors que la CAN débute en Côte d'Ivoire, des légendes politiques, sportives et culturelles se réunissent pour mettre en lumière la lutte contre le paludisme dans le pays, en Afrique et dans le monde entier.



Le partenariat RBM pour mettre fin au paludisme et Zero Malaria F.C., qui est une initiative co-dirigée par les icônes Luís Figo et Khalilou Fadiga, s'engage auprès des joueurs, des supporters et des principales parties prenantes du prochain grand tournoi, afin de sensibiliser à la maladie et d'inciter à une plus grande action.



Alors que 24 nations seront représentées à la CAN de cette année et que plus de 1,5 million de visiteurs devraient assister à la compétition en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire et le Partenariat RBM pour l'éradication du paludisme, ont organisé une conférence de presse le 10 janvier afin de sensibiliser à la maladie et d'inciter à une plus grande action.



Lors de cette conférence de presse, il a été annoncé en exclusivité que l'artiste international Didi B avait accepté de faire partie de l'équipe de Zero Malaria F.C., et qu'il rejoindrait les membres fondateurs pour développer l'initiative, en associant le sport, la culture et l'impact social afin de sauver des vies. Le paludisme est un grave problème de santé en Côte d'Ivoire, qui se classe parmi les dix pays présentant les taux les plus élevés de cas de paludisme et de décès dans le monde.



Malgré les efforts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du Programme national de lutte contre le paludisme, en 2020, la Côte d'Ivoire représentait 3,1 % des cas et 2,5 % des décès dans le monde.



En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans 85 pays. Le continent africain porte une part disproportionnée du fardeau mondial du paludisme. En 2022, le continent abritait 94 % des cas de paludisme (233 millions) et 95 % (580 000) des décès dus à cette maladie.



Au niveau mondial, le partenariat RBM soutient les pays endémiques et mobilise les principales parties prenantes et les donateurs afin d'accélérer les efforts de lutte contre le paludisme. En réunissant des décideurs, des stars du football et des donateurs clés, le partenariat vise à tirer parti du pouvoir de la collectivité pour atteindre les objectifs mondiaux de l'Afrique et du monde.



Le partenariat RBM pour éradiquer le paludisme continue d'appeler les pays donateurs, les dirigeants et les décideurs politiques à accroître leur soutien à la lutte pour l'éradication du paludisme dans le monde en 2024 et au-delà. Zero Malaria F.C. a été lancé l'année dernière lors de la Journée mondiale contre le paludisme, après que Luís Figo et Khalilou Fadiga se sont associés au partenariat RBM pour mettre fin au paludisme, afin d'exhorter la communauté internationale à œuvrer pour un monde sans paludisme.



Les icônes du football Jay-Jay Okocha et Kader Keita ont déjà rejoint l'équipe et le 10 janvier 2024, l'artiste international Didi B a rejoint le F.C. pour soutenir la sensibilisation et l'engagement des jeunes à travers l'Afrique et le monde. Dirigé par le Partenariat RBM pour l'éradication du paludisme, le F.C. Zéro paludisme est soutenu par des partenaires tels que Esprit d'Ébène et Speak Up Africa.





