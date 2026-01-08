CAN 2025 : Le Sénégal dompte le Mali et s’envole pour les demi-finales

Les félicitations du Président Bassirou Diomaye Faye
Peu après le coup de sifflet final ce vendredi soir, le Chef de l'État a partagé sa satisfaction sur ses réseaux sociaux. Pour lui, cette victoire n'est pas le fruit du hasard mais celui d'un travail de longue haleine :
« Cette performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance. Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance. »
L'analyse tactique de Pape Thiaw : « La patience a payé »
En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la physionomie d'un match particulièrement engagé. Face à une équipe malienne réduite à 10 mais restée menaçante jusqu'au bout, le technicien sénégalais a loué la discipline de ses joueurs.
-
Le plan de jeu : « On voulait vraiment être patient et on cherchait le bon moment pour leur faire mal. »
-
L'efficacité : Le but d'Iliman Ndiaye a suffi, même si Pape Thiaw regrette un léger manque de lucidité en fin de match qui aurait pu alourdir le score (2-0 ou 3-0).
-
L'adversaire : Le coach a tenu à féliciter le Mali pour sa combativité malgré l'infériorité numérique.