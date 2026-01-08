Alwihda Info
SPORTS

CAN 2025 : Le Sénégal dompte le Mali et s’envole pour les demi-finales


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


Au terme d'un derby ouest-africain électrique, le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales grâce à une réalisation d'Iliman Ndiaye. Une qualification saluée par le Président Bassirou Diomaye Faye comme le signe d'un « collectif solide et constant ».


Les félicitations du Président Bassirou Diomaye Faye

Peu après le coup de sifflet final ce vendredi soir, le Chef de l'État a partagé sa satisfaction sur ses réseaux sociaux. Pour lui, cette victoire n'est pas le fruit du hasard mais celui d'un travail de longue haleine :
 

« Cette performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance. Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance. »





L'analyse tactique de Pape Thiaw : « La patience a payé »


En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la physionomie d'un match particulièrement engagé. Face à une équipe malienne réduite à 10 mais restée menaçante jusqu'au bout, le technicien sénégalais a loué la discipline de ses joueurs.
 

  • Le plan de jeu : « On voulait vraiment être patient et on cherchait le bon moment pour leur faire mal. »
     

  • L'efficacité : Le but d'Iliman Ndiaye a suffi, même si Pape Thiaw regrette un léger manque de lucidité en fin de match qui aurait pu alourdir le score (2-0 ou 3-0).
     

  • L'adversaire : Le coach a tenu à féliciter le Mali pour sa combativité malgré l'infériorité numérique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


