CAN 2025 : Le Sénégal dompte le Mali et s’envole pour les demi-finales

Les félicitations du Président Bassirou Diomaye Faye

Peu après le coup de sifflet final ce vendredi soir, le Chef de l'État a partagé sa satisfaction sur ses réseaux sociaux. Pour lui, cette victoire n'est pas le fruit du hasard mais celui d'un travail de longue haleine :





« Cette performance confirme la solidité d’un collectif construit dans le travail et la constance. Continuez avec ambition, exigence et combativité. Le Sénégal regarde devant, avec confiance. »











L'analyse tactique de Pape Thiaw : « La patience a payé »



En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la physionomie d'un match particulièrement engagé. Face à une équipe malienne réduite à 10 mais restée menaçante jusqu'au bout, le technicien sénégalais a loué la discipline de ses joueurs.



