CEEAC : Sept Chefs d'État réunis à Malabo pour la 26e Session Ordinaire

Ce sommet a offert aux leaders de l'Afrique centrale une plateforme pour discuter des défis et des opportunités, dans le but de trouver des solutions et de prendre des décisions importantes pour assurer la prospérité et la stabilité de la région.







Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités ont pris la parole pour éclairer les enjeux régionaux. Le discours d'ouverture du Président Obiang Nguema Mbasogo a mis en exergue les réalisations de la mandature écoulée et a donné le ton pour les échanges à venir.







Les discussions, menées directement et à huis clos, ont permis aux Chefs d'État et de Gouvernement de se prononcer sur des questions sensibles et les défis auxquels la région est confrontée. Ils ont également défini des orientations stratégiques pour le développement économique de la région et renforcé la coopération entre les États membres de la CEEAC. La séance de travail a permis d'établir l'agenda régional pour les années à venir et de déterminer les actions à entreprendre pour assurer la prospérité et la stabilité de la région.







La décision finale des Chefs d'État, contenue dans un communiqué final, sera rendue publique à l'issue des travaux.