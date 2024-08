CEMAC : installation du nouveau représentant résident au Tchad et projets d’infrastructures en perspective

Une cérémonie officielle de passation de charge a eu lieu ce samedi 17 août 2024, marquant le départ de la représentante résidente sortante de la CEMAC au Tchad, Nagarbatina Carmel Sou IV, et l'installation du nouveau représentant résident, Ibrahim Salah Abdelbassit. Cet événement, qui s'est déroulé dans les locaux de la CEBEVIRA (Communauté Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques), a été couplé avec la célébration du 30ème anniversaire de la CEMAC.



La cérémonie a été présidée par le commissaire en charge du marché commun à la Commission de la CEMAC, en présence de plusieurs personnalités, dont des ministres et d'autres acteurs stratégiques.



Dans son discours, la représentante sortante, Nagarbatina Carmel Sou IV, a exprimé son émotion en soulignant les nombreuses réalisations accomplies durant son mandat. Elle a rendu un vibrant hommage au défunt maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, pour son engagement envers la CEMAC et a exhorté son successeur à poursuivre les efforts pour relever les défis persistants.



Le nouveau représentant résident, Ibrahim Salah Abdelbassit, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Il a souligné l'importance de renforcer les liens entre les États membres et la communauté pour un meilleur suivi des politiques communautaires.



Le commissaire en charge du marché commun a, quant à lui, insisté sur la nécessité de construire des infrastructures pour la CEMAC au Tchad. Il a annoncé que les discussions avec les autorités tchadiennes sont en cours pour finaliser le projet architectural d'un immeuble qui s'étendra sur 1 000 mètres carrés. Le commissaire a exhorté le nouveau représentant à relever les nombreux défis qui l'attendent afin de faire de la CEMAC un véritable instrument de développement pour la région.



Ce passage de témoin marque une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale au sein de la CEMAC.