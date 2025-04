CEMAC : le Tchad renforce la sensibilisation sur les agréments communautaires et la préservation du patrimoine routier

Cet atelier, organisé à l’initiative du ministère, s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des parties prenantes du secteur routier, en vue d'une meilleure gouvernance des infrastructures de transport, essentielles au développement économique et à l’intégration régionale.



Le réseau routier constitue l’épine dorsale des échanges économiques et sociaux au Tchad. Toutefois, ce patrimoine stratégique fait face à de multiples menaces : surcharge des véhicules, non-respect des normes de transport, absence de contrôles efficaces et faible sensibilisation des usagers. Ces facteurs contribuent à la dégradation rapide des routes, entraînant des coûts élevés de maintenance et une réduction de la durée de vie des infrastructures.



« Il est impératif de conjuguer nos efforts pour préserver nos routes, gage de mobilité, d’accès aux services sociaux de base et de dynamisme économique », a souligné le Secrétaire général du ministère des Transports, représentant le ministre.



Au-delà de la préservation des infrastructures, l’atelier vise également à vulgariser les agréments communautaires — ces documents délivrés selon les normes CEMAC permettent aux transporteurs de circuler librement entre les États membres.



De nombreux acteurs du secteur ignorent encore les procédures d’obtention, les critères d’éligibilité ou les avantages liés à ces agréments, pourtant essentiels pour fluidifier les échanges dans la sous-région.