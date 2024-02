CEMAC : le Tchadien Mahamat Djibrine Souleymane nommé directeur général de la Banque centrale

Selon le principe de rotation au poste de responsabilité en vigueur dans les pays membres, le poste de Gouverneur de la BEAC revient à la République Centrafricaine qui a proposé M. Yvon Sana Bangui et dont la nomination a été actée par les chefs d’Etat. La Direction Générale de la Banque Centrale revient au Tchad qui y a proposé, M. Mahamat Djibrine Souleymane, également actée par la conférence.



La nomination du Secrétaire Général de la COBAC n’a par contre pas requis l’approbation de toute la conférence. Aussi, a-t-elle décidé d’y surseoir en recommandant au président de la COBAC de lui présenter dans un meilleur délai un rapport motivé et détaillé pour décision.



En attendant, c’est la Centrafrique qui continue à assurer ce poste en dépit du principe de non cumul de responsabilités à la tête des institutions de la CEMAC par un même pays.