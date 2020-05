CEMAC : le tchadien Yaya Djillo Djerou Betchi suspendu de ses fonctions

Le représentant-pays de la CEMAC au Tchad, Yaya Djillo Djerou Betchi, a été suspendu lundi de ses fonctions par le président de la Commission de la CEMAC, Pr. Daniel Ona Ondo.



La décision évoque "le devoir des fonctionnaires d'observer la plus stricte neutralité envers les opinions et tendances notamment politiques et religieuses."



Pr. Daniel Ona Ondo motive également sa décision par le souci de "préserver le droit de réserve auquel sont astreints les fonctionnaires de la Communauté et compte tenu des propos publiquement diffusés."



Il y a quelques jours, Yaya Djillo Djerou Betchi a publié une vidéo dans laquelle il s'adressait à la Première Dame Hinda Déby. Il exprimait sa position sur la gestion de la Fondation Grand Coeur et dénonçait notamment un "marketing politique".