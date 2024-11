CICôte d’Ivoire : la population estudiantine estimée à 323 465 en 2023, selon les annuaires statistiques

Les annuaires statistiques élaborés ont révélé que la population estudiantine ivoirienne était de 323 465 en 2023, contre 293 610 étudiants en 2021, soit un taux d’accroissement moyen de 10,17% sur trois ans, a affirmé le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arsène Kobéa.



Au nom du ministre Adama Diawara, il présidait l’atelier de restitution et de validation des données statistiques 2023-2024, organisé par le ministère, à travers la direction de la planification, le lundi 11 novembre 2024, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.



« Face à l’évolution significative de la population estudiantine qu’il faut absolument maîtriser, il est plus que jamais nécessaire de disposer, en temps réel, des statistiques de notre sous-secteur. Les données statistiques qui concernent essentiellement les étudiants, la scolarisation, les ressources humaines, les infrastructures académiques, les œuvres universitaires, les ressources : coûts et dépenses, sont celles qui ont été traitées par les services de la Direction de la Planification », a expliqué le directeur de cabinet.



Ont pris part à cette campagne statistique 2023-2024, selon Arsène Kobéa, 629 établissements d’enseignement supérieur dont neuf universités publiques, 127 universités privées, 36 grandes écoles publiques et 457 grandes écoles privées.



À l’en croire, les données statistiques constituent une boussole pour le développement socio-économique de tout pays : « Elles permettent d’avoir une réelle visibilité dans tous les secteurs clés, notamment l’économie, la sécurité, la santé, l’éducation et la formation, l’agriculture et l’élevage, et par conséquent, de mieux planifier les actions à mener face aux différentes mutations subies par notre écosystème dans toutes ses dimensions ».



Le directeur de la Planification, Souleymane Ouattara, a dit que cette activité vise à enrichir et actualiser la base de données statistiques.