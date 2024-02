CMG dévoile les points forts technologiques de son gala de la Fête du Printemps

Le gala sera retransmis sur plus de 100 écrans extérieurs à ultra-haute définition dans plus de 100 villes chinoises et sur plus de 3 000 écrans publics dans 34 pays sur six continents.

Les chaînes en anglais, espagnol, français, arabe et russe de CGTN, ainsi que les plateformes de nouveaux médias en 68 langues, diffuseront le gala dans le monde entier, avec plus de 1 500 médias dans plus de 200 pays et régions.