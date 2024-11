COP 29 : Denis Sassou N'Guesso attendu à Bakou en Azerbaidjan

Défenseur de la préservation de l’environnement et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, le congolais Denis Sassou-N’Guesso joindra sa voix à celles des 196 membres de la convention cadre des Nations Unies, afin d’accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique.



Alors que les températures mondiales atteignent des niveaux record et que des phénomènes météorologiques extrêmes touchent les populations du monde entier, la COP29, à laquelle prend part le dirigeant congolais, d’autres gouvernements du monde, les entreprises et la société civile, sera une tribune indiquée, pour trouver des solutions concrètes au problème déterminant de ce millénaire.



Denis Sassou-N’Guesso, qui prendra la parole à la tribune de cette conférence, présentera la vision écologique de son pays, avant d’inviter l’ensemble de la communauté internationale à être solidaire pour un Monde vert. L’occasion lui permettra de mobiliser les 197 Etats membres de la convention cadre des Nations Unies autour de la décennie mondiale d’afforestation et de reboisement. L’objectif étant d’obtenir l’adhésion de la communauté internationale à cette initiative, notamment pour qu’une résolution onusienne soit adoptée, portant sur ce projet qui vise à sauver la planète d’une menace croissante : le changement climatique.



Face à la multiplication des conséquences liées au changement climatique dans le monde, il est dans l’intérêt de chaque pays et de chaque dirigeant du monde d’agir. L’urgence climatique oblige Denis Sassou-N’Guesso, dans son statut d’écologiste constant et avéré de défendra la vision du Congo sur cette initiative salvatrice pour l’humanité. Il est question d’agir pour limiter le réchauffement de la planète afin d’éviter l’aggravation des impacts climatiques sur la planète.



Denis Sassou-N’Guesso devrait aussi rappeler à la tribune de la COP29, l’obligation des Etats pollueurs d’honorer leurs engagements face aux pays du sud, victimes des effets de la pollution, de la dégradation de la couche d’ozone. Au-delà du soutien financier, ces pays pollueurs devraient notamment s’investir davantage dans la réduction des gaz à effets de serre.



Somme toute , la 29ème Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques devrait déboucher sur l'établissement d'un nouvel objectif de financement de l'action climatique et le soutien aux pays dans le dessein de renforcer leurs efforts dans la lutte pour la protection de l’environnement.