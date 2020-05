COVID-19 : Des étudiants tchadiens à l'étranger sollicitent le président pour une aide d'urgence

La Confédération des associations estudiantines tchadiennes dans le monde (CAETM) a adressé cette semaine un courrier de plaidoyer au chef de l'État, relatif aux difficultés rencontrées par les étudiants et stagiaires tchadiens à l'étranger, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.



"En vain, nous avons écrit aux ambassades du Tchad auprès des pays d'accueil respectifs, mais n'avons pas eu de retour. C'est pour cette raison que la CAETM a décidé de s'adresser à Monsieur le Président de la République", indique le courrier signé par 12 associations étudiantes (Qatar, Cuba, Mali, Togo, Turquie, Niger, Tunisie, Égypte, Sénégal, Russie, Algérie et Ghana).



"Les étudiants et stagiaires tchadiens à l'étranger font face à des difficultés financières très rudes. Le bémol est que, jusqu'à présent le gouvernement n'a annoncé aucune aide financière à l'égard des étudiants et stagiaires à l'étranger. Le cas de ces derniers est frappant dans la mesure où quoiqu'ils fassent, ils seront dans une situation critique financièrement. Sur cette lancée, nous n'avons pas d'autre solution que d'interpeller le gouvernement tchadien dans son ensemble, et en particulier le chef de l'État pour une aide financière d'urgence, dans un délai raisonnable", relève le courrier.



Par ailleurs, la Confédération explique que des milliers des étudiants et stagiaires tchadiens à l'étranger finissants dans plusieurs disciplines scientifiques et techniques souhaitent rentrer au pays. Compte tenu des obstacles financiers liés au Covid-19, elle demande au gouvernement tchadien "d'envoyer un billet retour pour ces derniers."