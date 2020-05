INTERNATIONAL COVID-19: le développement humain menacé de déclin pour la première fois depuis 30 ans

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Mai 2020

​Une action concertée axée sur l'équité pourrait encore limiter les impacts de cette crise sans précédent: la réduction de la fracture numérique réduirait de plus des deux tiers le nombre d'enfants actuellement non scolarisés en raison des fermetures d'écoles.

New York - Le développement humain mondial - qui peut être mesuré comme une combinaison des niveaux mondiaux d'éducation, de santé et de vie - pourrait décliner cette année pour la première fois depuis l'introduction du concept en 1990, a mis en garde aujourd'hui le Programme des Nations Unies pour le développement ( PNUD).



«Le monde a connu de nombreuses crises au cours des 30 dernières années, notamment la crise financière mondiale de 2007-2009. Chacun a durement touché le développement humain mais, dans l'ensemble, les gains de développement se sont accumulés dans le monde d'une année sur l'autre », a déclaré l'administrateur du PNUD, Achim Steiner. "COVID-19 - avec son triple coup sûr pour la santé, l'éducation et le revenu - pourrait changer cette tendance."



Des déclins dans des domaines fondamentaux du développement humain se font sentir dans la plupart des pays - riches et pauvres - de toutes les régions.



Le bilan mondial des décès de COVID-19 a dépassé 300 000 personnes, tandis que le revenu mondial par habitant devrait chuter cette année de 4%.



Avec les fermetures d'écoles, les estimations du PNUD du «taux effectif de déscolarisation» - le pourcentage d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire, ajusté pour refléter ceux qui n'ont pas accès à Internet - indiquent que 60% des enfants ne reçoivent pas d'éducation, ce qui conduit à niveaux mondiaux jamais vus depuis les années 80.



L'impact combiné de ces chocs pourrait signifier le plus grand retournement de développement humain jamais enregistré.



Cela ne tient pas compte des autres effets significatifs, par exemple, sur les progrès vers l'égalité des sexes. Les impacts négatifs sur les femmes et les filles couvrent les aspects économiques - gagner et épargner moins et une plus grande insécurité de l'emploi -, la santé génésique, les soins non rémunérés et la violence sexiste.

COVID-19: une loupe pour les inégalités



La baisse du développement humain devrait être beaucoup plus élevée dans les pays en développement qui sont moins en mesure de faire face aux retombées sociales et économiques de la pandémie que les pays plus riches.



Dans le domaine de l'éducation, les écoles étant fermées et les inégalités marquées dans l'accès à l'apprentissage en ligne, les estimations du PNUD montrent que 86% des enfants de l'enseignement primaire sont désormais effectivement non scolarisés dans les pays à faible développement humain, contre seulement 20% dans les pays à très faible développement humain élevé.



Mais avec un accès Internet plus équitable - là où les pays comblent l'écart avec les dirigeants de leur groupe de développement, ce qui est faisable - les lacunes actuelles dans l'éducation pourraient se combler.



Des interventions déterminées et axées sur l'équité peuvent aider les économies et les sociétés à se rallier, atténuant ainsi les effets de grande envergure de la pandémie de COVID-19.



«Cette crise montre que si nous ne parvenons pas à apporter l'équité dans la boîte à outils politique, beaucoup seront encore plus en retard. Ceci est particulièrement important pour les «nouvelles nécessités» du 21e siècle, comme l'accès à Internet, qui nous aide à bénéficier de la télé-éducation, de la télémédecine et de travailler à domicile », explique Pedro Conceição, directeur de le Bureau du rapport sur le développement humain au PNUD.



La mise en œuvre d'approches axées sur l'équité serait abordable. Par exemple, la réduction de l'écart dans l'accès à Internet pour les pays à revenu faible et intermédiaire ne coûterait que 1% des mesures de soutien budgétaire extraordinaires que le monde s'est jusqu'à présent engagé à répondre à COVID-19.



L’importance de l’équité est soulignée dans le cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la crise du COVID-19, qui définit une base de référence verte, égalitaire et de bonne gouvernance à partir de laquelle construire une «nouvelle norme». Il recommande cinq étapes prioritaires pour faire face à la complexité de cette crise: protéger les systèmes et services de santé; renforcer la protection sociale; protéger les emplois, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs du secteur informel; faire en sorte que les politiques macroéconomiques fonctionnent pour tous; et promouvoir la paix, la bonne gouvernance et la confiance pour renforcer la cohésion sociale. Le PNUD appelle la communauté internationale à investir rapidement dans la capacité des pays en développement à suivre ces étapes.





Dans la même rubrique : < > FCFA : La France entérine la fin de la monnaie dans un projet de loi Covid-19 : La crise pourrait faire basculer jusqu’à 60 millions de personnes dans l’extrême pauvreté Pulvérisation de désinfectant dans les rues : l'OMS met en garde