CPJ : "Les autorités tchadiennes doivent immédiatement revenir sur leur décision de suspendre Alwihda Info"

"Les autorités tchadiennes doivent immédiatement revenir sur leur décision de suspendre Alwihda Info et veiller à ce que les médias ne subissent pas de représailles pour avoir couvert des questions d'intérêt public", a déclaré Angela Quintal, coordinatrice du programme Afrique du CPJ à Durban, en Afrique du Sud. "Les journalistes tchadiens doivent pouvoir critiquer les autorités et couvrir les institutions publiques, y compris l'armée, sans craindre de sanctions.



Le vendredi 25 août, l'autorité de régulation de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel du Tchad a suspendu Alwihda Info pour huit jours à partir de samedi, selon une copie de cette décision et Djimet Wiché, le directeur de publication du média, qui s'est entretenu avec le CPJ. Wiché a déclaré que le média se conformerait à la suspension et arrêterait ses publications sur son site web et ses médias sociaux à partir de samedi.



La décision accuse Alwihda Info d'avoir diffusé des "propos insultants" à l'égard du président et des propos "de nature à porter atteinte à la cohésion et à la discipline au sein de l'armée".



Idriss Déby Itno, connu sous le nom de Mahamat Kaka, est le président de transition du Tchad depuis la mort de son père en 2021.



L'ordonnance de l'autorité de régulation a cité deux articles publiés par le média : l'un, le 19 août, sur le licenciement d'un colonel de l'armée par M. Kaka, et l'autre, le 21 août, critiquant un discours de M. Kaka sur le conflit qui sévit dans le nord du pays. L'ordonnance précise que des sanctions plus sévères suivront en cas de récidive.



Le CPJ a appelé le président de l'autorité de régulation, Abderamane Barka, et les numéros figurant sur le site Internet de l'autorité de régulation pour obtenir des commentaires, mais n'a reçu aucune réponse.