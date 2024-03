INTERNATIONAL CSW68 : la ministre nigériane des Affaires féminines défend l'égalité des sexes et l'autonomisation économique

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 18 Mars 2024



En tant que géant de l'Afrique, il est important que le Nigeria soit le fer de lance d’une politique permettant un avenir meilleur pour les femmes, non seulement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays africains.

Lors de la 68ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW68), la ministre nigériane des Affaires féminines, Me Uju Kennedy-Ohanenye a prononcé un discours convaincant qui détaille les actions de son pays, pour renforcer les institutions, améliorer le financement pour atteindre l'égalité des sexes, tout en autonomisant les femmes et les filles.



La ministre a commencé par remercier la présidente, et a par ailleurs souligné la détermination inébranlable du Nigeria à renforcer le statu quo pour les femmes, à travers une série d'interventions. Me Uju Kennedy-Ohanenye a parlé d'un effort majeur centré sur la création d'un plan de promotion de la femme, conçu dans le but de transformer les attitudes envers l'autonomisation des femmes et d'accélérer la réalisation des objectifs de son ministère.



Cette feuille de route est un outil stratégique essentiel, pour orienter les politiques et mesures en faveur de l’égalité des sexes. Le Nigéria a mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à autonomiser les femmes entrepreneurs, en mettant l’accent sur la croissance économique. Plus précisément, l'initiative consiste à acquérir des machines et des équipements, notamment des machines de transformation du gari, des séchoirs à poisson, des machines à broyer le riz et du matériel de couture.



Le but visé par cette action est d’améliorer le potentiel de revenus des femmes, tout en réduisant la charge de travail, favorisant ainsi la santé et les activités récréatives parmi elles. De plus, la mise en service réussie d’un transport de qualité au Nigeria offre des opportunités sans précédent à travers le pays, ouvrant ainsi la possibilité de générer de revenus durables.



En effet, le Nigéria accorde une grande importance à l'implication des communautés dans l'agriculture. Il s’agit d'améliorer les perspectives économiques des femmes, améliorer leur sécurité alimentaire et de favoriser la stabilité rurale. En donnant la priorité à ces initiatives, le Nigéria autonomise sa population féminine et favorise l'harmonie sociale au sein des communautés locales. De plus, le Nigeria a mis en place des mesures de protection sociale pour aider les communautés féminines vulnérables.



Dans le cadre de l'initiative de transfert monétaire conditionnel, les ménages qui entrent dans des classifications sociétales particulières, tels que ceux dirigés par des femmes ou touchés par le VIH/SIDA, ou la fistule et les personnes âgées handicapées physiques, sont pris en charge.



En outre, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, ont accès à des dispenses de santé et à des plans nationaux d'assurance maladie communautaires, garantissant la disponibilité de services médicaux essentiels pour les femmes et leurs proches.



Le Nigeria a démontré son engagement à réduire les disparités entre les sexes, et à utiliser le potentiel des femmes comme catalyseurs du progrès national, en mettant en œuvre des mécanismes de coordination efficaces, ainsi que des politiques promouvant l’autonomisation économique et l’égalité des sexes. Le pays a réalisé des progrès remarquables dans la promotion de l’inclusion financière, en étendant le système bancaire formel et les programmes de prêts aux femmes démunies.



De nos jours, de nombreuses femmes gèrent des comptes bancaires et exercent des activités commerciales dans les points de vente, participant ainsi activement à l'économie officielle. Cela les aide à exploiter des ressources financières pour des activités entrepreneuriales, et propulse leur croissance économique et leur autonomisation.



La ministre nigériane des Affaires féminines a également souligné le programme d'autonomisation des subventions, lancé par l'administration, comme une initiative visant à atténuer les effets inflationnistes sur les citoyens, en particulier les femmes et les jeunes. Cette mesure proactive met en évidence l'engagement du Nigeria à relever les défis économiques, tout en promouvant une croissance et un développement inclusifs. Malheureusement, faute de temps, Me Uju Kennedy-Ohanenye n’a pas pu terminer son discours.



En résumé, la ministre des Affaires féminines du Nigeria a prononcé un discours lors de la CSW68 qui s'est concentré de manière positive sur l'engagement inébranlable du pays en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. En tant que célèbre géant de l'Afrique, il est important que le Nigeria soit le fer de lance de tels efforts, car cela signifie un avenir meilleur pour les femmes, non seulement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays africains, qui devraient emboîter le pas.



En mettant en œuvre des mesures stratégiques dans diverses industries, le Nigeria s'efforce d'établir un cadre avantageux dans lequel les femmes peuvent prospérer économiquement, socialement et politiquement, tout en améliorant, à terme, le progrès et la prospérité globale de la nation.







