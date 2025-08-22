Clôture de la TICAD 9 sur un partenariat de renouveau entre le Japon et l’Afrique

La Centrafrique au cœur des discussions

L'accès à l' énergie , à l' eau et aux infrastructures .

, à l' et aux . La réduction de la pauvreté par la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat.

par la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat. L'intégration de la technologie au cœur de ce partenariat.

Appel à la mise en œuvre et aux objectifs de l'Agenda 2063

La République Centrafricaine, représentée par son président, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a joué un rôle clé dans cette conférence. Le pays s'est engagé à élaborer une feuille de route conjointe avec le Japon pour concrétiser cette nouvelle coopération. Le président Touadéra a insisté sur plusieurs axes stratégiques, notamment :La cérémonie de clôture, présidée par le Premier ministre japonais, a été marquée par les discours de plusieurs personnalités. Le président de la Commission de l'Union Africaine,, a souligné la nécessité de mettre en œuvre les recommandations de la conférence, en particulier celles liées à l'innovation, aux infrastructures, aux secteurs sociaux et à la gouvernance.Le Co-Président de la TICAD 9,, a affirmé que cette conférence serait un moteur pour atteindre les objectifs de l'de l'Union Africaine. Les partenaires internationaux, tels que les Nations Unies et la Banque mondiale, ont également salué les efforts qui permettront d'accélérer la réalisation desen Afrique.La prochaine édition, la TICAD 10, est prévue en 2028 et se tiendra sur le continent africain.