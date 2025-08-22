Alwihda Info
INTERNATIONAL

Clôture de la TICAD 9 sur un partenariat de renouveau entre le Japon et l’Afrique


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


La 9e Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 9) a pris fin à Yokohama ce vendredi 22 août 2025. Cette édition, jugée très réussie, a jeté les bases d'un nouveau partenariat entre le Japon et l'Afrique.


Clôture de la TICAD 9 sur un partenariat de renouveau entre le Japon et l'Afrique


 

La Centrafrique au cœur des discussions

 
La République Centrafricaine, représentée par son président, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a joué un rôle clé dans cette conférence. Le pays s'est engagé à élaborer une feuille de route conjointe avec le Japon pour concrétiser cette nouvelle coopération. Le président Touadéra a insisté sur plusieurs axes stratégiques, notamment :
  • L'accès à l'énergie, à l'eau et aux infrastructures.
  • La réduction de la pauvreté par la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat.
  • L'intégration de la technologie au cœur de ce partenariat.
 

Appel à la mise en œuvre et aux objectifs de l'Agenda 2063

 
La cérémonie de clôture, présidée par le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, a été marquée par les discours de plusieurs personnalités. Le président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité de mettre en œuvre les recommandations de la conférence, en particulier celles liées à l'innovation, aux infrastructures, aux secteurs sociaux et à la gouvernance.

 
Le Co-Président de la TICAD 9, João Lourenço, a affirmé que cette conférence serait un moteur pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Les partenaires internationaux, tels que les Nations Unies et la Banque mondiale, ont également salué les efforts qui permettront d'accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique.

 
La prochaine édition, la TICAD 10, est prévue en 2028 et se tiendra sur le continent africain.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


