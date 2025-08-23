Le 22 août 1791 : L'insurrection de Saint-Domingue

Les causes et conséquences de la traite négrière

Cette insurrection a ouvert la voie à l'abolition de la traite négrière transatlantique, un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Cet événement est commémoré chaque année le 23 août lors de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. L'objectif est de se souvenir des victimes, de comprendre les mécanismes et les conséquences de cette tragédie, et de promouvoir un monde fondé sur le respect et la tolérance.





La Porte de Non-Retour est un symbole poignant de cette période. Elle représente le dernier regard des millions d'Africains déportés loin de leur terre natale pour être réduits en esclavage dans les Amériques .