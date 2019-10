CTDDH : « Ce n’est pas un secret, tous les compatriotes le savent. Il n’y a pas de justice au Tchad »

« Ce n’est pas un secret. Tous les compatriotes le savent. Il n’y a pas de justice au Tchad. Pour gagner un procès, il est connu, il faut avoir de l’argent suffisant pour corrompre des magistrats du siège, des procureurs, des huissiers, voire même des avocats de la partie adverse. Personne n’a vraiment cerné les vraies raisons qui gangrènent cette justice », a ajouté le secrétaire général de la CTDDH.



« La justice tchadienne est à l’image de la justice catastrophique pratiquée dans le pays. Et comme dans l’administration tchadienne les juges sont nommés par le président de la République, celui-ci a donc tout le loisir de nommer qui, il veut, où il veut. Soucieux de protéger les exactions et les injustices de ses proches, le président nomme aux endroits stratégiques, comme au parquet général, des hommes malléables et à sa dévotion, des hommes capables de piétiner les règles les plus sacrées de la procédures pour plaire à des personnalités dont ils sont les obligés notoires », a-t-il expliqué.



La CTDDH dénonce l’établissement de mandats d’arrêt contre des personnes libérées de prison. De même, des personnes acquittées par des juridictions intérieures sont remises en prison car « Idriss Déby ou l’un de ses proches intime l’ordre de le faire ».