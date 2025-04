Câbles électriques sur la voie publique : le gouvernement ordonne des mesures urgentes à N’Djamena

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ahmat Oumar Ahmat, a tenu une réunion de travail ce mercredi 30 avril 2025 avec les dix maires d’arrondissements de la ville de N’Djamena, en présence de Mme Amina Kodjiana, Déléguée générale du Gouvernement auprès des communes.



Cette rencontre avait pour objectif de transmettre les instructions des plus hautes autorités concernant la dégradation des câbles électriques qui jonchent les voies publiques. Le Ministre délégué a exhorté les maires à prendre toutes les dispositions nécessaires, en particulier en cette période de forte chaleur, pour instruire les services compétents en vue du dégagement rapide de ces câbles sur la voie publique.



Il a souligné que cette situation est souvent provoquée par les branchements clandestins effectués par certains citoyens ou par des poteaux électriques endommagés lors d'accidents causés par des conducteurs en état d’ébriété. Des instructions fermes ont été données pour mettre fin à cette anarchie et garantir la sécurité des populations.