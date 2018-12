Cabo Verde : conférence internationale des partenaires au développement et forum sur l'investissement

PRAIA - Le gouvernement du Cabo Verde va organiser sa première Conférence internationale « Construire de nouveaux partenariats pour le développement durable du Cap-Vert » et un Forum sur les investissements au Cabo Verde afin de présenter à la communauté internationale et au secteur privé sa nouvelle Stratégie de développement durable (PEDS). Les deux évènements auront lieu les 11 et 12 décembre, respectivement au bureau de la Banque mondiale à Paris (France) et à la Chambre de commerce de Paris.



Selon Mme Carla Cruz, Directrice de la planification nationale au ministère des Finances, l'objectif de la table ronde est de réunir des partenaires internationaux au développement et des représentants du secteur privé, dans des domaines stratégiques, afin de développer un partenariat tripartite qui exploite les avantages comparatifs de chaque partenaire à soutenir la vision à long terme du gouvernement et à faire de Cabo Verde une destination attrayante et stimulante pour les entreprises.



Plus spécifiquement, la conférence des bailleurs et le forum de l’investissement offrira à Cabo Verde l’occasion de :



• présenter un pays « en mouvement» et les mesures qu’il prend pour réaliser sa vision d’une «économie circulaire» intégrée, telle qu’elle est exposée dans le PEDS;

• présenter le Cabo Verde comme un pays partenaire stable et fiable, doté de réalisations remarquables

• explorer les opportunités pour un engagement plus stratégique avec des financements publics et privés appuyant des projets transformateurs ;

• orienter des investisseurs privés vers les principales opportunités de développement à Cabo Verde;

• Construire de nouveaux partenariats techniques et financiers avec les les partenaires publics et privés.



Cabo Verde sera représenté au plus haut niveau par son Premier ministre, M. Ulisses Coreia e Silva, qui dirigera une importante délégation composée de M. Olavo Correia, vice-premier ministre et ministre des Finances, de plusieurs ministres sectoriels, de directeurs et de représentants des principales organes compétents du secteur privé.



La Banque mondiale et le PNUD appuient l'événement avec une assistance technique et des ressources financières. Il aura lieu au Centre de conférences de la Banque mondiale à Paris (le 11 décembre) et à la Chambre de commerce (le 12 décembre).