Cameroun : Clôture du tafsir du Coran à la mosquée centrale de Garoua

Le 28 mars 2025, la mosquée centrale du lamidat de Garoua, située dans la région du Nord, a accueilli la cérémonie de clôture de l'exégèse du Coran. Cet événement a eu lieu en présence de sa Majesté El hadj Ibrahim El Rachidine, lamido de Garoua, ainsi que de l'ensemble de sa notabilité.

Importance de l'Événement

L'exégèse, ou Tafsir, du Coran est une pratique fondamentale dans la communauté musulmane, permettant une meilleure compréhension des enseignements et des préceptes du Saint Coran. Cette clôture a non seulement été une occasion de réflexion spirituelle, mais elle a également renforcé les liens au sein de la communauté.

Participation et Engagement

La présence du lamido et de la notabilité locale souligne l'importance de cet événement pour la communauté musulmane de Garoua. Les discussions et les partages qui ont eu lieu durant ces sessions d'exégèse ont permis des échanges enrichissants, favorisant la solidarité et l'unité parmi les fidèles.

Cet événement marque une étape significative pour la communauté religieuse à Garoua, qui continue de valoriser l'apprentissage et la pratique des enseignements islamiques. Les participants ont quitté la cérémonie avec un sentiment de renouveau spirituel et un engagement renforcé envers les valeurs de paix et de coexistence.